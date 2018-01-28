لجنة "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة سياسة "الاتحادية للكهرباء والماء"

الشارقة 24 - وام:

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عفراء راشد البسطي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وفيصل حارب الذباحي، وخالد علي بن زايد.

وقال سعادة محمد علي الكمالي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها هذا الشهر للجهات المحلية التي تقدم خدمات الكهرباء والماء، ولقاءات اللجنة مع المواطنين من خلال الحلقات والندوات النقاشية التي عقدتها اللجنة في إمارات مختلفة من الدولة، ولقاءاتها مع ممثلي الهيئة.

وأضاف أن اللجنة أجرت مقارنات وتحليليات لكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء مع الجهات المحلية، كما أجرت مقارنة تحليلية مع خدمات الهيئات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للوقوف على التحديات التي تقف أمام الهيئة وأهم النقاط التي ستحققها ضمن استراتيجيتها، حيث قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تذليل تلك التحديات للوصول الى تقديم خدمات ذات مستويات عالية.