وزير الأوقاف الأردني يشيد بعمق العلاقات مع الإمارات

الشارقة 24 - وام:

أكد الدكتور وائل محمد عربيات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات بعمق العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالتعاون بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، مؤخراً، وفد هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة سعادة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء الهيئة، بحضور سعادة أحمد سالم القيسي عضو لجنة المساعدات الإماراتية الأردنية.

وقال معاليه إنه سيكون هناك تعاون بين الجانبين في كثير من البرامج الخيرية، كما ستكون هناك آفاق كثيرة للتعاون في مجالات الوقف والزكاة والحج والعمرة والكثير من البرامج الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع، مضيفاً أن إمكانات الوزارة في مجال العمل الخيري والزكاة والوقف تحت تصرف الهيئة بهدف التعاون بين الجانبين.

واستعرض الصايغ أنشطة هيئة آل مكتوم الخيرية في الأردن، مشيراً إلى تعاونها مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

في سياق متصل، التقى سعادة اللواء طبيب معين سلامة الحباشنة مدير عام الخدمات الطبية الملكية بالقوات المسلحة الأردنية، سعادة ميرزا الصايغ والوفد المرافق بحضور سعادة أحمد سالم القيسي.