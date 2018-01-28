"مهرجان سلطان بن زايد التراثي" يؤجل فعالياته 3 أيام

الشارقة 24 - وام:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لـ "مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018"، إيقاف فعاليات وأنشطة المهرجان لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سعادة منصور سعيد عمهي المنصوري رئيس اللجنة الإعلامية عضو اللجنة المنظمة العليا، إن المهرجان سيتوقف خلال هذه الأيام الثلاثة على أن يستأنف يوم الأربعاء المقبل.

وتقدم سعادته باسمه واسم مركز سلطان بن زايد ونادي تراث الإمارات واللجنة المنظمة للمهرجان بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى عموم آل نهيان الكرام.