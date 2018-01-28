حاكم أم القيوين ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

الشارقة 24 - وام:

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم الأحد.

وأصدر ديوان أم القيوين البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم..

بقلوب عامرة بالإيمان ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي وافتها المنية اليوم الأحد.

ويتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعموم آل نهيان الكرام.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن ينزلها منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ 3 أيام اعتباراً من اليوم الأحد.

إنا لله وإنا إليه راجعون.