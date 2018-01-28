حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

الشارقة 24 - وام:

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم الأحد.

وأصدر ديوان حاكم رأس الخيمة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم "يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. والتي وافتها المنية، اليوم الأحد.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات مبتهلاً إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن ينزلها منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ 3 أيام في الإمارة اعتباراً من اليوم الأحد.

إنا لله وإنا إليه راجعون.