حاكم عجمان ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

الشارقة 24 – وام:

نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي وافتها المنية الأحد.

وأصدر ديوان الحاكم البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم.. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عن خالص عزائه ومواساته لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ولعموم آل نهيان الكرام سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرة آل نهيان جميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم.