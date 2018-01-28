حاكم الفجيرة ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

الشارقة 24 – وام:

نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي وافتها المنية الأحد.

وأصدر ديوان حاكم الفجيرة البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم ..يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. والتي وافتها المنية اليوم.

ويتقدم صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات مبتهلا إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وان ينزلها منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام في الإمارة اعتباراً من اليوم.

إنا لله وإنا إليه راجعون.