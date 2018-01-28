محمد بن راشد ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

الشارقة 24 – وام:

بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان ويتقدم سموه لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وعموم آل نهيان الكرام بأصدق التعازي والمواساة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته - إنا لله وإنا إليه راجعون.