افتتاح المستشفى الماليزي السعودي الإماراتي بـ "كوكس بازار" في بنجلاديش

الشارقة 24 – وام:

بحضور عبد الله خميس الحصان الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة في بنجلاديش بالإنابة، افتتح، السبت، المستشفى الماليزي السعودي الإماراتي الميداني في مدينة كوكس بازار منطقة " أوكي بازار" البنجلاديشية، بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغا الذين فروا من أعمال العنف في ميانمار.

وأثنى الفريق أول تانزري محمد رجا افندي قائد قوات الدفاع الماليزية خلال حضوره افتتاح المستشفى على دور دولة الإمارات والدعم والجهود الإنسانية والإغاثية الكبيرة التي تقدمها للاجئين في كل مكان إقليمياً ودولياً، مقدماً الشكر للطاقم العامل بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين ومعرباً عن تقديره للمستشفى والخدمات الصحية التي يقدمها.

من جهته قام سعيد محمد الخميري رئيس الوفد الإماراتي في بنجلاديش بجولة تفقدية في المستشفى وتحدث مع الطاقم العامل به وبعض المرضى الذين يتلقوا الخدمة الصحية واطمئن على صحتهم.

وأكد أن افتتاح المستشفى جاء انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تقديم المساعدات الطبية للمرضى والمحتاجين أينما كانوا بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو قوميتهم وذلك لرفع المعاناة عنهم، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً للعطاء الإنساني وعنواناً للخير والعطاء على المستوى الدولي والذي يعد امتداداً لمسيرة الخير والعطاء الإنساني التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله".

وقال إن حكومة الإمارات تعمل من خلال هذا المستشفى الذي افتتح بمناسبة " عام زايد 2018 " وبشراكة نموذجية بين كل من الإمارات وماليزيا والسعودية - على مساعدة اللاجئين الروهينجا وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والنساء والمسنين وهم الشريحة الأكبر تضرراً في الحروب والمنازعات والذين يعانون من الأمراض نتيجة زيادة الاحتياجات للرعاية الصحية.