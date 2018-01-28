رئيس الدولة ينعى سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

الشارقة 24 – وام:

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية الأحد.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الأحد.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.