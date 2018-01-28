"قضاء أبوظبي" تستحدث نظاماً إلكترونياً لافتتاح جلسات المحاكم

الشارقة 24 – وام:



استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي، نظاماً إلكترونياً متكاملاً، لافتتاح جلسات المحاكم يتضمن خاصيات إلكترونية تستهدف مصلحة المتقاضين وجميع أطراف القضية، من خلال الحفاظ على سرية وأمن الملفات القضائية، إضافة إلى التأكد من دقة مواعيد افتتاح الجلسات وفق الأوقات التي يحددها مجلس القضاء في أبوظبي.



وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء تسير قدماً في تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تجويد الخدمات القضائية والعدلية وتحقيق أعلى معايير متطلبات التميز القضائي، وذلك من خلال تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات ورفع كفاءة المنظومة العمليات القضائية.



وأوضح أن النظام المستحدث يعمل على وضع أعمال الجلسات ضمن منظومة إلكترونية واحدة، حيث يتم افتتاح الجلسة في موعدها المحدد من قبل مجلس القضاء في أبوظبي، وعند بداية كل جلسة يقوم أمين سر الجلسة بطلب كلمة مرور من النظام الذي يقوم بإرسالها لرئيس الجلسة فقط، وهو من يقوم بتمريرها إلى أمين سر الجلسة حتى يتمكن من افتتاح الجلسة، تمهيداً لعرضها وبحثها خلال عملية التقاضي.



وأشار المستشار العبري إلى أن هذه الخطوات صممت للتأكد من إشراف القاضي رئيس الجلسة على سرية وأمن المعلومات، بهدف تجويد الأداء القضائي والمحافظة على مصلحة المتقاضيين وحقهم في الخصوصية ضمن الضوابط الذي حددها القانون.