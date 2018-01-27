بنك الإمارات للطعام يتلقى 2142 طناً من المواد الغذائية

الشارقة 24 – وام:



أعلنت بلدية دبي، أن "بنك الإمارات للطعام" تلقى العام الماضي 2142 طناً من المواد الغذائية التي تم توزيعها على المحتاجين، ما يترجم تفاعل المؤسسات والدوائر والشركات الغذائية مع المبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في العام الماضي.



وقال خالد محمد شريف العوضي مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة رئيس اللجنة التحضيرية: إن البنك التزم تماماً بتوجيهات سموه في الوصول إلى المستحقين الحقيقيين للدعم من خلال البنك، ونجح في الوصول إليهم في أماكن تواجدهم وخاصة فئة العمال والمحتاجين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات في الإمارة.