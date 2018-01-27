رئيس حكومة البنجاب: لزايد مكانة خاصة في قلب كل باكستاني

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وخلال زيارته الرسمية إلى مدينة لاهور، بشهباز شريف رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب.



وأشاد رئيس الحكومة في البنجاب، خلال اللقاء بعمق العلاقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية في شتى المجالات، مؤكداً أنها علاقات قوية أرسى قواعدها المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن للشيخ زايد مكانة خاصة في قلب كل باكستاني، وأن ما قدمه المغفور له بإذن الله تعالى إلى باكستان من دعم على كافة المستويات طوال حياته يبقى في الذاكرة ولا يمكن نسيانه.



من جانبه، أشاد سعادة سفير دولة الإمارات في باكستان بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين وأهمية تطويرها وتنميتها في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والمساعدات التنموية، مؤكداً أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها تقف مع باكستان في مختلف الظروف، وهذا ما يؤكد متانة العلاقة التاريخية.