نهيان بن زايد يشهد ختام كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يوم السبت بميدان الفلاح، ختام منافسات النسخة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي سجلت نجاحات كبيرة وسط مشاركة 1931 صقراً، وأكثر من 275 صقاراً في 75 شوطاً، وبجوائز 25 مليون درهم و60 سيارة، وذلك على مدار 12 يوماً بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.



وتابع سموه منافسات شوط جير فرخ للشيوخ والملاك والعامة مفتوح، بحضور سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل.



وكرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان راعي اليوم الختامي، يرافقه عارف حمد العواني وسلطان المحمود، الداعمين والرعاة، وهم: لارا صوايا مدير مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وزايد المزروعي ممثل أبوظبي للإعلام، وسعادة محمد غانم المنصوري ممثل شركة الفوعة للتمور، والدكتورة مارغريت ميولر مديرة مستشفى أبوظبي للصقور، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات.



كما كرم سموه أعضاء لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، وتوج سموه الفائزين في منافسات شوط جير فرخ التي أقيمت لثلاث فئات، والتقى سموه في ختام المسابقة التراثية الأغلى بتاريخ صقارة الإمارات المشاركين من ملاك الصقور والصقارين في المنافسات إلى جانب القائمين والمنظمين من كافة اللجان.



وأكد سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لنهضة الرياضات التراثية، يمثل فخراً ومكسباً لتراث الإمارات الأصيل، ويعكس حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بهذا الموروث العريق والسعي الدائم لنقله للأجيال القادمة باعتباره إرثاً تاريخياً وحضارياً لا يتجزأ من حياة الآباء والأجداد، مشيداً سموه بمنافسات النسخة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور وما شملته من تنوع في المسابقات التي أقيمت على مدى 12 يوماً .