الثريا للاتصالات: إطلاق "الياه 3" خطوة مهمة لبرنامج الإمارات الفضائي

الشارقة 24:



أكد أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات بالوكالة، أن إطلاق القمر الصناعي "الياه 3" يعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ البرنامج الفضائي الطموح لدولة الإمارات، وإضافة لسجلها في مجال المشاريع الفضائية التي وضعتها ضمن أولويات العمل للمرحلة المقبلة، كما يبرهن على إصرار القيادة الرشيدة على قيام الإمارات بدور محوري في صنع مستقبل البشرية.



وقال الشامسي، في تصريح بمناسبة إطلاق القمر الصناعي الجديد "الياه 3": إن "الياه سات" لعبت منذ تأسيسها دوراً رئيسياً في إبراز دولة الإمارات كمشارك رئيسي ضمن مجتمع الفضاء العالمي، معرباً عن تهانيه للفريق المشارك في الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الجديد .

وأوضح أن خدمات شركة "الياه سات" الإماراتية تسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات التعليم في المدارس الإفريقية، وخدمات الرعاية الطبية في المناطق النائية عن طريق تقديم خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.



وأكد الشامسي، أن سجل الإمارات حافل بالإنجازات في مجال الاتصالات الفضائية، إذ قطعت الدولة شوطاً كبيراً منذ إنشاء شركة الثريا للاتصالات، التي تقوم بتأمين الاتصالات الصوتية والبيانية المتنقلة عبر أكثر من 161 دولة، وتعتبر مزوداً عالمياً لحلول الاتصالات المبتكرة للعديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والإعلام المرئي والمسموع والنقل البحري والقطاع العسكري ومنظمات النفع العام.