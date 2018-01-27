محمد الشرقي يُكرّم الفائزين في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو

الشارقة 24 – وام:



توّج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، يوم السبت، الفائزين الأوائل في منافسات النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة، يمثلون 30 دولة من مختلف أنحاء العالم.



وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للمتوجين فوزهم بالمراكز الأولى، مؤكداً أن الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حرصت على استضافة البطولات ودعمها كجزء من الحضور المتميز لدولة الإمارات والفجيرة في شتى المجالات.



وثمن سموه جهود القائمين على البطولة، مشيداً بالمستوى الذي ظهرت به بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في دورتها الجديدة على نحو يليق بأن تكون البطولة الأولى التي يدشن مجمع زايد الرياضي بالفجيرة انطلاقته بها.



وتقدم أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لتوجيهاته الكريمة التي ساهمت بنجاح البطولة، مثمناً دعمه المستمر لخدمة وتطوير رياضة الجوجيتسو.



حضر حفل التتويج، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونخبة من الإداريين واللاعبين وحشد كبير من عشاق رياضة الجوجيتسو.