"الداخلية" و "الطيران المدني" تطلقان حملة التوعية لاستخدام الطائرات بدون طيار

الشارقة 24 – وام:



تحت شعار "أنت المسؤول" تطلق وزارة الداخلية ممثلةً في إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني، وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة غداً الأحد، المرحلة الثانية من حملة التوعية حول استخدام الطائرات بدون طيار، والتي كانت قد أطُلقت المرحلة الأولى منها العام الماضي وتستهدف تعزيز التوعية بالقوانين السارية المتعلقة بهذا النوع من الطائرات.



وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، حرص وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها على توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بكافة الأنظمة والقوانين التي تؤمن لهم السلامة وتجنبهم مخاطر السلوكيات السلبية.



مشيراً إلى أن حملة التوعية حول استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" ضمن الرياضات الجوية الخفيفة، ستركز على نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام تلك الطائرات لضمان سلامة وأمن الجميع.



وقال إن الحملة تحمل عدد من الرسائل التوعوية التي توضح اشتراطات وقوانين استخدام الطائرات بدون طيار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة على الإنترنت، وذلك بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، داعياً الجمهور والمهتمين بهذه الرياضة، إلى متابعة الحملة عن طريق وسم هاشتاق # انت المسؤول عبر تطبيق الـ "الانستغرام ".