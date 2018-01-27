مؤسسة الإمارات تطلق برنامج الشباب الاستشاري "شبابنا"

الشارقة 24 – وام:



أعلنت مؤسسة الإمارات عن إطلاق برنامج الشباب الاستشاري للمؤسسة "شبابنا" الذي سيعمل على إشراك الشباب من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في مسيرة التنمية، حيث يجمع قادة الشباب المتميّزين، والذين تم تكريمهم من قِبل مؤسسة الإمارات على مدار السنوات التسع الماضية لمساهماتهم البارزة في تنمية الشباب والمُجتمع تحت مظلة واحدة.



وتم تصميم برنامج الشباب الاستشاري لمؤسسة الإمارات "شبابنا" لخلق بيئة ممكّنه للشباب الإماراتي وليشركهم في ابتكار مبادرات جديدة من شأنها أن تعيد صياغة جدول أعمال الشباب في المؤسسة وتعزيز دور الشباب بشكلٍ فعال في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



جاء الإعلان عن البرنامج من قِبل سعادة ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وهي مؤسسة نفع اجتماعي رائدة في تمكين الشباب الإماراتي في اللقاء التعريفي الذي عُقد اليوم السبت، في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي وحضره عدد كبير من الشباب من جميع أنحاء الإمارات السبعة.



وقالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إن الإعلان عن برنامج "شبابنا" يعكس التزام مؤسسة الإمارات لتمكين الشباب من المساهمة بشكلٍ فعال في مسيرة التنمية، وذلك من خلال إطلاق العنان لإبداعاتهم وابتكاراتهم، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل برنامج "شبابنا" في جميع أرجاء الإمارات لتوفر للشباب فرصا حقيقية لتطوير وقيادة مشاريع ومُبادرات مُبتكرة من شأنها تلبية احتياجاتهم ودعمهم في مواجهة التحديات المختلفة.



وأكدت ثقتها في أن برنامج "شبابنا" سيوفر فرصا جديدة من شأنها النهوض بالشباب وزيادة مُساهمتهم في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب في مجال القيادة وتطوير جدول أعمال مؤسسة الإمارات واستراتيجيتها لسنوات مُقبلة ومن ثم دعم قدرتهم على قيادة الإمارات نحو المزيد من التقدم والازدهار.



يذكر أنه تم اختيار الشباب المُشاركين في برنامج "شبابنا" من بين هؤلاء الذين تم تكريمهم من قبل مؤسسة الإمارات لتميزهم على مدى الاعوام الماضية، من قِبل القيادة الرشيدة.