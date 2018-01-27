القوات المسلحة تنظم "حصن الاتحاد 3" في العين 24 فبراير المقبل

الشارقة 24 – وام:



انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات، تنظم القوات المسلحة النسخة الثالثة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 3"، المقرر إقامته في الرابع والعشرين من فبراير المقبل في مدينة العين.



ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.



وأكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري، أن "حصن الاتحاد 3" يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة، بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي ويتميز العرض العسكري هذا العام بتوسيع مشاركة القوات البرية بحجم أكبر عبر التركيز على العمليات المشتركة البرية.