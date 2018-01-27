جمعية اﻹمارات للإبداع تناقش الخطة التدريبية لعام 2018

الشارقة 24:

ناقشت جمعية الإمارات للإبداع السبت في اجتماع حضره عدد من المحاضرين وخبراء التدريب لدى الجمعية، برئاسة مستشارة التدريب روضة عريف، خطة التدريب السنوية للعام 2018م والتوجه الاستراتيجي للجمعية في المرحة المقبلة.

حضر الاجتماع عدد من محاضري الجمعية ومنهم علي عبد الله النقبي وأحمد عبد الله النقبي وغانم إبراهيم ونسيم سالم السويدي ونسرين عبدالمقصود وابتهال جاسم بالعمى وآمنة حمد البدواوي وسكرتير الجمعية وليد الحاج ومنسقة الجمعية رشا نجيب.

وأعربت روضة عريف عن شكرها وتقديرها للكادر التدريبي لدى الجمعية، مشيرة إلى استعداد الجمعية للتعاون مع كافة الدوائر الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم وتمكين المواهب واﻹبداعات الوطنية لدى أفراد المجتمع وتوفير مظلة تمكنها من إبراز إبداعاتها ومواهبها.

واستعرض الاجتماع اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الجمعية مع عدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية بالدولة، وآلية تلبية احتياجات تلك المؤسسات للبرامج وورش العمل والمحاضرات المتخصصة في مجالي اﻹبداع والابتكار.