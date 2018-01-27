انطلاق "حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2018" في لبنان

الشارقة 24 – وام:

أطلقت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية بسفارة الدولة في بيروت "حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2018 – لبنان" بهبات مقدمة من عدة جهات ومؤسسات مانحة في الإمارات وذلك انسجاماً وتجاوباً مع مبادرة "عام زايد 2018" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأوضح المكتب الإعلامي لسفارة الدولة في بيروت، أن الحملة ستغطي جميع المحافظات اللبنانية خاصة المناطق الحدودية والأكثر حرماناً وتهميشاً وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين وجهات لبنانية تنفيذية أخرى "هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى اللبنانية" و"الصليب الأحمر اللبناني" و"الهيئة العليا للإغاثة".

وتبدأ الحملة مرحلتها الأولى في عرسال وبيروت على أن تستكمل في معظم قرى وبلدات الشمال والبقاع وطرابلس وصيدا وإقليم الخروب لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.