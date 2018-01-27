مساعدات غذائية إماراتية لأهالي تنعة في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس مساعدات إنسانية وإغاثية على أهالي منطقة تنعة بمديرية السوم في وادي حضرموت.. وذلك في إطار الجهود الخيرية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف عن اليمنيين من وطأة الأزمة التي سببتها ميليشا الحوثي الانقلابية.

وأوضح أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن توزيع هذه المساعدات الغذائية- التي تتزامن مع " عام زايد " يأتي استمرارا لبرنامج المساعدات الإنسانية للهيئة ضمن سلسلة من الحملات التي نفذتها في عموم مناطق حضرموت ساحلا وواديا.