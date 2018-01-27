عيادة زايد المتنقلة تعالج المئات من ذوي الدخل المحدود

الشارقة 24 – وام:



نجحت "عيادة زايد المتنقلة " في علاج المئات من ذوي الدخل المحدود، تحت إشراف أطباء الإمارات، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 عام زايد .



يأتي ذلك في بادرة إنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية وبرنامج الإمارات للجاهزية المجتمعية "جاهزية" برنامج الإمارات للابتكار في المجالات الإنسانية "ابتكار" وبرنامج الإمارات لإعداد القادة في مجال العمل الإنساني "إعداد"، في نموذج مميز للشراكة المجتمعية في مجال العمل الطبي الميداني.



وتعمل "عيادة زايد المتنقلة " في محطتها المحلية ضمن منظومة العيادات والمستشفيات الإماراتية التطوعية الميدانية المتحركة على خدمة الأطفال والمسنين وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية وفق نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للعمل التطوعي وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني.



وقالت الدكتورة خديجة النعيمي المديرة التنفيذية لعيادة زايد المتنقلة إن مبادرة زايد العطاء تحرص منذ انطلاقها عام 2000 على تبني المبادرات المبتكرة في مجال العمل الطبي التطوعي في نموذج يحتذى من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة.