جمعية خيرية لبنانية تُكرّم سفير الدولة

جانب من تكريم سفير الدولة من قبل جمعية المقاصد اللبنانية

الشارقة 24 – وام:



كرّمت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة مرور 140 عاماً على تأسيسها ولدعم الإمارات لمستشفى المقاصد.



كما كرّمت في حفل تكريم بكلية التمريض ببيروت، دبلوماسيين من الدول العربية والمساهمين الداعمين لمستشفى المقاصد، وذلك بحضور دبلوماسيين وشخصيات اجتماعية وإعلامية ورجال أعمال.



ونوه أمين الداعوق رئيس الجمعية خلال تكريم سفير الدولة بمساهمات مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"، لجهة دعمها السخي للقطاع الطبي والاستشفائي تكريساً لدورها الإنساني في توفير الرعاية الصحية للمرضى والمحتاجين.



كما أشاد بمساعدات مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية"، والتي تكفلت بتعليم الأطفال السوريين من خلال "مدرسة الإمارات" والتي افتتاحها في بلدة القادرية بالبقاع.



وأشار إلى أن الإمارات عبر مؤسساتها الإنسانية لم تبخل يوماً على لبنان وشعبه، بل ساعدته في أصعب الظروف، خاصة إنها تولي أولوية قصوى للقطاعيْن التربوي والصحي تكريساً لقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وحكمة قيادة الإمارات الرشيدة.



وأضاف هو يوم الشكر والتقدير لمبادرات أهل الخير التي كان لها الفضل الكبير في إقامة المقاصد من العثرات لتواصل مسيرتها التاريخية التي ما كانت لتستمر لولا تلك المساهمات والثقة التي تم منحها لنا.



وقدم رئيس الجمعية إلى كل المساهمين مجسماً عن مستشفى المقاصد عربون محبة وشكر على دعمهم لها.