سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة تشيلي

الشارقة 24 – وام:



قدم سعادة عبد الرزاق محمد هادي، يوم الجمعة، أوراق اعتماده لميشيل باتشيلية رئيسة تشيلي، سفيراً للدولة لدى بلادها.



وخلال اللقاء، الذي جرى في قصر الرئاسة بالعاصمة سانتياغو، نقل سعادته إلى ميشيل باتشيلية تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لها والشعب التشيلي مزيداً من التقدم والازدهار.



من جهتها، أعربت باتشيلية عن أمنياتها الطيبة للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بمدى تطور العلاقات الثنائية بين الإمارات وتشيلي، متمنية للسفير التوفيق في مهام عمله الجديد.