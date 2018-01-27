قائد شرطة دبي يُشيد بالتعاون الأمني بين الإمارات وألمانيا

الشارقة 24 – وام:



أشاد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالتعاون الأمني المتميز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.



جاء ذلك خلال زيارته شرطة مقاطعة بافاريا، حيث كان في استقباله البروفيسور الدكتور فيلهلم شميدت باور رئيس شرطة مقاطعة بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



حضر اللقاء، العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، وبيترا ساندلز نائب مدير إدارة التحليل الجنائي، وروبرت هايمبيرغز.



وأكد سعادة المري، أهمية التعاون في برامج مشتركة بين شرطتي دبي وميونيخ الألمانية، والعمل على تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة والزيارات والتعرف إلى أفضل التجارب والممارسات والأنظمة التقنية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مكافحة الجريمة والحد منها، والكشف عن مرتكبيها وضبط أمن الطريق والتنبؤ الأمني واستشراف المستقبل في العمل الأمني والشرطي.



كما تم الاتفاق خلال الزيارة، على تفعيل برامج مشتركة بين شرطة ميونخ الألمانية والقيادة العامة لشرطة دبي، والاستفادة من الخبرات الألمانية في التدريب وتأهيل الخبراء في مكافحة الجريمة والتحليل الجنائي والذكاء الاصطناعي في الكشف عن الجرائم والاستفادة من استخدامات الطائرات بدون طيار لكشف الجرائم وتحليل الظواهر المرورية والازدحامات وغيرها، إضافة إلى عقد ورش عمل تخصصية في شرطة دبي، في مختلف التخصصات الأمنية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.