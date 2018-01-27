ولي عهد الفجيرة يشهد احتفال خريجي الطويين من كلية زايد العسكرية

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، احتفال أهالي منطقة الطويين، بمناسبة تخريج أبنائهم ضباطاً من كلية زايد الثاني العسكرية الذي أقيم في الطويين .



وحث سمو ولي العهد، الخريجين على البذل والعطاء والتضحية والصبر وتقوى الله وطاعته والولاء للقيادة الحكيمة في خدمة الوطن الغالي والدفاع عن ترابه .



كما هنأ سموه أهالي الخريجين وبما أنجزه أبناؤهم من علم وتدريب في كلية زايد العسكرية التي وصفها سموه بمصنع الرجولة والعطاء .



بدورهم، شكر أهالي الطويين حضور ولي عهد الفجيرة الاحتفال، مؤكدين أن هدف أبنائهم الأسمى التضحية والفداء من أجل وطنهم وقيادتهم الحكيمة .



حضر الاحتفال، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة .