حثهم على البذل والعطاء والتضحية

ولي عهد الفجيرة يشهد احتفال خريجي الطويين من كلية زايد العسكرية

  • السبت 27, يناير 2018 في 12:26 ص
  • سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي خلال الاحتفال
    سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي خلال الاحتفال
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، احتفال أهالي منطقة الطويين، بمناسبة تخريج أبنائهم ضباطاً من كلية زايد الثاني العسكرية الذي أقيم في الطويين .

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، احتفال أهالي منطقة الطويين، بمناسبة تخريج أبنائهم ضباطاً من كلية زايد الثاني العسكرية الذي أقيم في الطويين .

وحث سمو ولي العهد، الخريجين على البذل والعطاء والتضحية والصبر وتقوى الله وطاعته والولاء للقيادة الحكيمة في خدمة الوطن الغالي والدفاع عن ترابه .

كما هنأ سموه أهالي الخريجين وبما أنجزه أبناؤهم من علم وتدريب في كلية زايد العسكرية التي وصفها سموه بمصنع الرجولة والعطاء .

بدورهم، شكر أهالي الطويين حضور ولي عهد الفجيرة الاحتفال، مؤكدين أن هدف أبنائهم الأسمى التضحية والفداء من أجل وطنهم وقيادتهم الحكيمة .

حضر الاحتفال، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة .