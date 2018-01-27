حرم حاكم رأس الخيمة تعزي أسرة الشهيد الدهماني

الشارقة 24 – وام:



قدمت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني، ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في عملية "إعادة الأمل" للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.



وأعربت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارتها مجلس العزاء في منزل ذوي الشهيد في منطقة الحويلات التابعة لإمارة رأس الخيمة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الشهيد البطل، داعية الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.