ريان يطلع على جماليات الفن الإسلامي في جامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:



زار بول ريان رئيس مجلس النواب الأميركي جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.



وقام ريان بجولة في أرجاء الجامع، تعرف خلالها من أحد المختصين الثقافيين على جمالياته وبديع فنون العمارة الإسلامية، التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يتضمنه من مقتنيات فريدة، كما تعرف إلى تاريخ تأسيس هذا الصرح الكبير ورسالته المتمثلة في التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والمعتقدات والشعوب كافة.



وفي نهاية الزيارة، تم إهداء الضيف نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات المركز، والذي يضم العديد من الصور الفائزة في جائزة "فضاءات من نور للتصوير الضوئي"، والتي ينظمها المركز سنوياً احتفاء بالجماليات المعمارية الفريدة في الجامع.