"التربية" تتعاون مع بريطانيا لبناء القدرات الوطنية المتخصصة

الشارقة 24 – وام:



اتفقت وزارة التربية والتعليم ومجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية البريطاني، على تطوير علاقة استراتيجية لتحقيق التميز والريادة في مجال التعليم والتدريب والتطوير المھني لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى العاملين والطلاب في قطاع التعليم، وضمان بناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال في الدولة.



فقد وقع كل من سعادة المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وتيريزا بدورث المدير التنفيذي للمجلس، مذكرة للتعاون في هذا المجال، على هامش مشاركة وزارة التربية في معرض "بيت" العالمي للتكنولوجيا والتعليم.



يذكر أن مجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية، تأسس في عام 1979 كجهة مانحة لتقديم مجموعة شاملة من المؤهلات المعترف بها عالمياً والمصممة لتلبية احتياجات الصحة والسلامة المهنية والإدارة البيئية، حيث تجذب مؤهلات المجلس حوالي 50 ألف مرشح سنوياً من خلال أكثر من 600 مركز تدريب معتمد، مع تنفيذ الاختبارات في أكثر من 120 بلداً في جميع أنحاء العالم.