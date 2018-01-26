سعود بن صقر يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الدهماني

الشارقة 24 – وام:



قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن عبد الله محمد أحمد الدهماني، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في "إعادة الأمل" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.



وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته يوم الجمعة، مجلس العزاء في منطقة الحويلات في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وسعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عبد الله خلفان الشريقي رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية .