الإمارات تُغيث موريشيوس بعد تعرضها لعواصف مدمرة

الشارقة 24 – وام:



قام الدكتور راشد العفاري القائم بأعمال سفارة الدولة في العاصمة الموزمبيقية مابوتو غير المقيم لدى كل من جمهورية موريشيوس ومملكة سوازيلاند، بزيارة لمقر سفارة موريشيوس التقى خلالها جيني بييري جهومون سفير موريشيوس في مابوتو، لتنسيق زيارة وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى العاصمة بورت لويس.



وأكد الدكتور العفاري، خلال اللقاء، اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمد يد العون للبلد الصديق جمهورية موريشيوس، مشيراً إلى توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بإيفاد وفد للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن العواصف التي شهدتها موريشيوس، وحرص سموه على المتابعة الشخصية والوقوف إلى جانب جمهورية موريشيوس الصديقة متمنياً لها التقدم والازدهار.

وأعرب الدكتور العفاري عن تطلع الإمارات إلى مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب سفير موريشيوس عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة التي بادرت بالوقوف إلى جانب بلاده، مشيراً إلى أن ذلك ليس غريباً على الدولة التي تقدم مساعداتها الإنسانية دون تمييز وتمنى للإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.