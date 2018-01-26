الإمارات تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة الإفريقية

الشارقة 24 – وام:



شارك سعادة غازي عبد الله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الاتحاد الإفريقي، في افتتاح الدورة العادية الـ 32 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية التي انطلقت، يوم الخميس، في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتحضير للقمة الإفريقية الـ 30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.



وتنعقد القمة الإفريقية هذا العام، تحت عنوان "الانتصار في مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا"، باعتباره شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2018 .



وألقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي كلمة تطرق فيها إلى تخفيض ميزانية السلم في العالم، داعياً إلى تخليص القارة من التبعية المالية وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان التمويل الذاتي للاتحاد الإفريقي.



يذكر أن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ستترأس وفد الدولة المشارك في الدورة العادية الـ 30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 28 و29 يناير الجاري.