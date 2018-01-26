اللجنة الطبية الإماراتية تواصل زياراتها لمستشفيات حضرموت

الشارقة 24 – وام:



واصلت اللجنة الطبية القادمة خصيصاً من دولة الإمارات، زياراتها الميدانية إلى عدد من المستشفيات بمحافظة حضرموت، يرافقها أعضاء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العاملين في المحافظة اليمنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة وتعزيز الدعم الطبي المقدم لحضرموت.



وبدأ الوفد جولته في اليوم الثاني، بزيارة مستشفيات الديس الشرقية وقصيعر والريدة الشرقية، وأجرى مسحاً شاملاً لاحتياجاتها الراهنة من المستلزمات والأدوات الطبية والمباني والأثاث والتجهيزات الأخرى، إلى جانب العناصر البشرية من أطباء واستشاريين وممرضين من أجل تمكين المستشفيات من استيعاب الطلب المتزايد من المرضى والمراجعين.



وتوجه اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمام وحرص سموه على دعم القطاع الصحي ومساعدة أبناء المحافظة في جميع المجالات.



وأكد محافظ حضرموت، خلال استقباله اللجنة، بحضور وزير الصحة البروفيسور ناصر باعوم ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، ومدير عام مديرية الديس الشرقية عبد الله التميمي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة والمديرية والهلال الاحمر الإماراتي، أن زيارة اللجنة الطبية تأتي في إطار حرص القيادة الإماراتية على دعم القطاع الصحي بحضرموت ومختلف القطاعات التنموية لأبناء المحافظة من أجل معالجة مشكلات الكهرباء وقطاع الصحة.



ورحب المسؤولون بمستشفيي قصيعر والريدة بهذه المبادرة الإماراتية لدعم القطاع الصحي بحضرموت، وإرسال وفد من المختصين لتقييم احتياجات كل مستشفى والتعاون لطرح تصور استراتيجي للتطوير من أجل تقديم خدمات أفضل للمرضى بحضرموت.