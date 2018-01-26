حاكم رأس الخيمة وولي عهد أم القيوين يشهدان أفراح بن جمل والأحمد

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا في لقطة خلال الحفل

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه حسن جمال بن جمل، بمناسبة زفاف نجله أرحمه إلى كريمة عمر عبد الرحيم الأحمد.



كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وجمع من المدعوين.



وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد أم القيوين والحضور، العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.



وقدمت الفرقة الحربية، مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.