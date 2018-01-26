محمد بن زايد: الرياضة جامعة للمتعة والتآلف والبناء الصحي السليم

الشارقة 24 – وام:

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عصر الجمعة، في مبادرة "نمشي معاً" في حديقة أم الإمارات بأبوظبي.

كما شارك المئات من مختلف فئات المجتمع في المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"، بهدف إشراك ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المناسبات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى حث المجتمع على الإقبال على العمل التطوعي.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اصطحاب أبنائه وأحفاده للمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الهادفة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بمشاركته ذوي الإعاقة والمتطوعين والجمهور في هذه المبادرة المتميزة، التي تستنهض فينا النشاط والحيوية وتحثنا على اتخاذ الرياضة أسلوب ونمط حياة، مشيراً سموه إلى أن هذه المبادرة هي دعوة ورسالة للمجتمع بأن الرياضة جامعة للمتعة والتآلف والبناء الصحي السليم.

كما أعرب سموه عن سعادته برؤية المتطوعين ومشاركتهم الإيجابية والمتميزة في خدمة الفعاليات، منوهاً سموه بأن "التطوع قيمة حضارية وفطرة إنسانية تعكس جوهر الإنسان وعطائه وبذله وحبه للخير ونفع الناس، والحمد الله هذه الفطرة متأصلة في مجتمع الإمارات تربى عليها أبناؤنا ونسعى لترسيخها وتنظيمها عبر مشاريع ومبادرات وطنية، ومبادرة ''نمشي معاً'' تدعو للتضامن والمحبة والحث على المشاركة والتطوع".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن ممارسة العادات الصحية السليمة تبدأ أولى خطواتها بالقناعة والرغبة، وهي مبدأ حياتي يتعين غرسه في الأجيال منذ الصغر، لذلك هناك دور مهم للأسرة والمدرسة لغرس هذا المبدأ فيهم، بما تمثله الرياضة من صفاء للذهن ونقاء للروح ونماء للعقل، أثرها يمتد ويطغى ليس على الأفراد فحسب بل على المجتمع برمته، ليصبح إيجابياً يافعاً وحيوياً ومنتجاً.

يذكر أن مبادرة "نمشي معاً" التي بدأت فعالياتها، يوم الجمعة، ستقام كل يوم جمعة من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة مساء حتى أول مارس المقبل.

وشارك في مبادرة "نمشي معاً"، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور أحمد المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة محمد جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية ونشر وتشجيع السلوكيات الصحية بين مختلف شرائح المجتمع، استعداداً للحركة الرياضية الإنسانية التي ستشهدها الدولة في استضافة دورة الألعاب الإقليمية التي تنطلق من 14 إلى 22 مارس المقبل، والدورة العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019، كما تهدف المبادرة إلى إعلاء قيم التآخي والتراحم والتآزر بين جميع أفراد المجتمع للارتقاء بأسلوب حياة مبنية على المشاركة والتضامن الحقيقي.