وفد "تنمية المجتمع" يعزي سليمة الصريدي بوفاة أبنائها السبعة

الشارقة 24 – وام:

قدم وفد من وزارة تنمية المجتمع، واجب العزاء للأم سليمة الصريدي بوفاة أبنائها السبعة في حادث اختناق نتيجة حريق شب في منزلهم بمنطقة "رول ضدنا" بإمارة الفجيرة.

وأعرب الوفد عن خالص تعازي الوزارة وصادق مواساتها للأم سليمة الصريدي المفجوعة بمصابها الجلل، داعياً العلي القدير أن يتغمد الأطفال السبعة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة، أن مجتمع الإمارات مجتمع متلاحم ومتعاضد حكومة وشعباً وهذا لمسناه في حرص قيادة وشعب دولة الإمارات على تقديم واجب العزاء والوقوف بجانب أسرة الأطفال ضاربين أروع الأمثلة في تكاتف ووحدة الشعب.