القرقاوي يبحث سبل التعاون مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

الشارقة 24 – وام:

عقد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، اجتماعاً مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، في ختام مشاركة دولة الإمارات في المنتدى، تم خلاله بحث سبل التعاون المستقبلي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى، واستعراض تقارير التنافسية العالمية، وتطورات العمل على المشاريع المشتركة، والآليات الكفيلة بتفعيل مخرجات ونتائج اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى.

وأكد معالي محمد القرقاوي، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في المجالات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى مشاركة دولة الإمارات النوعية في المنتدى، وحلولها في المرتبة الثانية بعد الصين في نسبة نمو المشاركة خلال 10 أعوام بنسبة 87 %.

وقال معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن الاتفاقية التي وقعتها حكومة دولة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتأسيس مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ترسخ هذه العلاقة الاستراتيجية وتفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون المستقبلي الهادف لتمكين الدول والمجتمعات من الانتقال إلى المستقبل، مشيراً إلى أن المركز سيعمل على تحويل دولة الإمارات إلى مختبر مفتوح لتطبيقات وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف معاليه، أن مسيرة التعاون بين الجانبين تشهد مساراً تصاعدياً، مع استضافة دولة الإمارات مجالس المستقبل العالمية التي تمثل منصة مهمة للتعاون وعولمة المعرفة، وكشف أن مجالس المستقبل ستعمل خلال الدورة المقبلة على إطلاق المزيد المجالس المتخصصة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة.