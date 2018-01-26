خلال استقباله سفيري البلدين لدى بيروت

مسؤول لبناني يشيد بجهود الإمارات والسعودية في دعم النازحين السوريين

  • الجمعة 26, يناير 2018 في 6:13 م
  • وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان خلال لقائه سفيري الإمارات والسعودية
    وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان خلال لقائه سفيري الإمارات والسعودية
أشاد معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في دعم بلاده لمساعدة النازحين السوريين.

الشارقة 24 – وام:

ثمن معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في دعم بلاده لمساعدة النازحين السوريين.

جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية والسفير السعودي لدى بيروت.

وأكد الوزير اللبناني، أن المساعدات الإماراتية والسعودية المستمرة ساهمت في دعم الحكومة والمجتمع اللبناني الذي يستضيف النازحين السوريين منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا.

وجرى خلال اللقاء، بحث موضوع النازحين السوريين والأعباء التي يتكبدها لبنان.