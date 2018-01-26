مسؤول لبناني يشيد بجهود الإمارات والسعودية في دعم النازحين السوريين

الشارقة 24 – وام:

ثمن معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في دعم بلاده لمساعدة النازحين السوريين.

جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية والسفير السعودي لدى بيروت.

وأكد الوزير اللبناني، أن المساعدات الإماراتية والسعودية المستمرة ساهمت في دعم الحكومة والمجتمع اللبناني الذي يستضيف النازحين السوريين منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا.

وجرى خلال اللقاء، بحث موضوع النازحين السوريين والأعباء التي يتكبدها لبنان.