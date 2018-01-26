عبد الله بن زايد يحضر حفل السفارة الهندية بيوم الجمهورية الـ 69

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي مساء أمس الخميس، حفل الاستقبال الذي اقامه نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة بمناسبة يوم الجمهورية الـ 69 لبلاده.

كما حضر الحفل الذي اقيم بفندق الانتركونتيننتال أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الاماراتيين والهنود وأبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والهند في شتى المجالات.

وفى كلمة له بهذه المناسبة، أكد السفير الهندي قوة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والتي ترسخت منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي رسخ ووطد هذه العلاقات بين البلدين وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مؤكدا ان العلاقات الثنائية هي علاقة وثيقة بين بلدين لديهما رؤى متطابقة وتتجهان نحو الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وقال إن الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات في السنتين الماضيتين أثمرت عن نتائج باهره في توطيد الصداقة بين الهند ودولة الإمارات، وقريباً سيقوم رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية، وسيتم خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا العالمية الرئيسية.

وأكد السفير الهندي، أن الهند تربطها علاقات تجارية واقتصادية قوية بالدولة حيث تعتبر الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات وتعتبر الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن الهند تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية الى القطاعات المختلفة.

وقال السفير الهندي: "رأينا مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم العامل الذي خدم بديوان سموه لمدة 40 عاماً، حيث أن هذا التكريم يدل على نبل وتقدير واحترام القادة في الدولة للجالية الهندية المقيمة في الإمارات من العامل الصغير إلى رجل الأعمال وعلى كافة المستويات، الامر الذي يعزز جسور التواصل القائمة بين البلدين الصديقين.