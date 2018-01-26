سفير الدولة غير المقيم لدى جامايكا يقدم أوراق اعتماده

الشارقة 24 – وام:

تسلم الحاكم العام لجامايكا باتريك لينتون آلين، أوراق اعتماد سعادة بدر عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا كسفير غير مقيم لدى جامايكا.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " إلى حاكم عام جامايكا، ومن جانبه حمّل باتريك لينتون آلين سعادة السفير تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله " وتمنياته لشعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الحاكم العام، حرص بلاده على تقديم كل ما هو ممكن لتسهيل مهام السفير لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين وثمّن المكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات ومبادراتها ومن جانبه بحث السفير سبل توطيد العلاقات.