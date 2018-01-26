في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري

سفير الدولة لدى أستانا يبحث العلاقات مع وزير المالية الكازاخستاني

  • الجمعة 26, يناير 2018 في 2:46 م
بحث سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى أستانا مع باخيت سولطانوف وزير المالية في جمهورية كازاخستان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري.

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى استانا باخيت سولطانوف وزير المالية في جمهورية كازاخستان.

بحث سعادة السفير مع الوزير سولطانوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد سعادة السفير خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية كازاخستان واهتمام المستثمرين الإماراتيين بالاستثمار في القطاعات المختلفة بكازاخستان، مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متميزة.

من جانبه، أكد الوزير سولطانوف أن دولة الإمارات تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لكازاخستان في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مشيراً إلى التطور الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، أهمية تفعيل الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الجهات المالية في البلدين.