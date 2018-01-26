سفير الدولة لدى أستانا يبحث العلاقات مع وزير المالية الكازاخستاني

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى استانا باخيت سولطانوف وزير المالية في جمهورية كازاخستان.

بحث سعادة السفير مع الوزير سولطانوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد سعادة السفير خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية كازاخستان واهتمام المستثمرين الإماراتيين بالاستثمار في القطاعات المختلفة بكازاخستان، مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متميزة.

من جانبه، أكد الوزير سولطانوف أن دولة الإمارات تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لكازاخستان في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مشيراً إلى التطور الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، أهمية تفعيل الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الجهات المالية في البلدين.