الأمم المتحدة ترحب بالتعهد السخي المقدم من الإمارات والسعودية لدعم الإنسانية باليمن

الشارقة 24 – وام:

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالتعهد السخي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبالغ قيمته مليار دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، كما رحب أيضاً بالتزام حكومتي البلدين بجمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من المانحين الآخرين في المنطقة من أجل دعم جهود العمل الإنساني في اليمن.

جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام اليوم رحب خلاله بالأنباء التي تشير إلى وصول خمس ناقلات محملة بـ 180 ألف لتر من الوقود إلى مأرب أمس الخميس، كجزء من خطة العمل الأوسع للتحالف العربي لتسهيل العمل الإنساني في البلاد و سيتم توزيع هذه الشحنات من الوقود على المرافق الصحية ومحطات المياه على أساس الحاجة وسيتم استخدامها للحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة في المجتمعات المحلية.. كما نوه البيان إلى التزم التحالف بزيادة شحنات الوقود الإنساني تلك إلى مليون لتر في الأسبوع خلال الأسابيع المقبلة.

وتطرق البيان إلى خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 والتي تم إطلاقها بتاريخ 20 يناير الجاري والقاضية بتأمين مبلغ قدره 2.96 مليار دولار لمساعدة 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن.

وحث جميع الجهات المانحة على الوفاء السريع بمساهماتهم في تلك الخطة وتحويل تبرعاتها المعلنة إلى وكالات المعونة المختصة بالسرعة الممكنة.

واختتم الأمين العام بيانه مؤكداً على أن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة المعاناة الإنسانية في اليمن هي إنهاء الصراع الدائر وتحقيق تسوية سياسية دائمة.