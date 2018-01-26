محمد بن زايد يبحث مع ريان تعزيز العلاقات الإماراتية-الأميركية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، بول ريان رئيس مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب استعراض مجمل القضايا والتطورات الراهنة في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتطرق الحديث إلى جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن، وأهمية مواصلة دعم هذه الجهود لإحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوجه الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، وبشكل خاص جهود البلدين والتنسيق بينهما في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع الأشقاء في المنطقة والأصدقاء في العالم تواصل جهودها في تثبيت أسس الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والبناء لشعوب المنطقة، مشيراً إلى أن الأطماع الخارجية والتدخلات الإقليمية تحاول فرض سياستها ومخططاتها من خلال تشكيل التحالفات والاستقطابات الرامية الى إضعاف الدولة الوطنية، وبالتالي خلق الفوضى وتنفيذ سياساتها العدوانية والتوسعية.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهوده لإحلال الأمن والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب ووضع حد للممارسات والتدخلات الإقليمية التي تقوض الأمن والاستقرار في دول المنطقة والعالم.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الأميركي، بقوة العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات ودورها في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة ومساعيها المتواصلة في محاربة التطرف والإرهاب ومساعدة الشعوب المنكوبة والمحتاجة وتقديم المساعدات والمعونات لهم.

حضر اللقاء، معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وباربارا أ ليف سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق لرئيس مجلس النواب الأميركي.