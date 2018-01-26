"صقر الخيرية" تطلق 20 مبادرة في عام زايد

الشارقة 24 – وام:

أطلقت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية، 20 مبادرة خيرية في إطار مبادرة "عام زايد 2018"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، لترسيخ القيم التي دعا إليها وطبقها على أرض الواقع وإبراز دوره في تأسيس الاتحاد وبناء الدولة وتسليط الضوء على إنجازاته المحلية والعالمية.

وأكد أحمد راشد صوفه الزعابي المدير العام للمؤسسة، أن حزمة مبادرات المؤسسة في "عام زايد" جاءت بتوجيهات مباشرة من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة لتطبيق المبادرة الوطنية الجديدة وترجمة رؤية قيادة الدولة الرشيدة في مجالات العمل الخيري والتركيز على جميع الفئات المستحقة، إيماناً من المؤسسة بأهمية وقيمة العمل الخيري والإنساني في رفع مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

وأشار الزعابي إلى أن إرساء قيم العطاء والعمل الخيري، مبدأ أساسي انطلقت منه رسالة دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي كرست كل اهتمامها لمد يد العون لجميع المحتاجين داخل الدولة أو خارجها.