"سياحية عجمان" تطلع على ممارسات الحوكمة في طرق دبي

الشارقة 24 – وام:

اطلع وفد من دائرة التنمية السياحية في عجمان، خلال زيارته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على أفضل الممارسات المطبقة في الحوكمة المؤسسية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف مع الهيئات الحكومية على مستوى الدولة عامة وإمارة دبي خاصة.

وقال عبد الله الجوي مدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة: إن زيارة الوفد جاءت في إطار التعرف على معايير الحوكمة والتدقيق في الهيئة، التي توفر بيئة تعزز النزاهة والشفافية والعدالة، مؤكداً أن الهيئة تمتلك تجربة ثرية في هذا المجال تمت ترجمتها عبر الجوائز العديدة التي حصلت عليها الهيئة في هذا المجال.

وأوضح أن زيارة الوفد تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الحوكمة المؤسسية بما يصب في مصلحة الجانبين.

وقد بدأ اللقاء، بعرض مرئي تناول الهيكل التنظيمي للهيئة وللوحدات التنظيمية المسؤولة عن الإشراف والرقابة على ممارسات الحوكمة.

وتضمن العرض تسليط الضوء على مسؤوليات تدقيق الحوكمة والتي تشتمل على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للأنشطة الاستراتيجية لتحديد مجالات التدقيق الخاصة بالحوكمة، ضمن خطة التدقيق السنوية وتقديم خدمات المشورة للوحدات التنظيمية في المجالات المتعلقة بالتدقيق والرقابة للتأكد من الالتزام بالأنظمة والسياسات واللوائح المعمول بها، إضافة إلى استعراض سياسات ومبادئ الحوكمة المؤسسية وسياسة الرقابة الداخلية والإطار العام لمكافحة الاحتيال وبرنامج "حريص" المعني بالإبلاغ عن أي تجاوزات.