بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للموسم الثاني على التوالي، تنطلق يوم الجمعة، منافسات بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي نجحت في استقطاب أبطال الرياضة من البالغين من كافة الجنسيات وحاملي مختلف الأحزمة، للتنافس على الفوز في الصالة الجديدة لمجمع زايد الرياضي بمدينة الفجيرة، على مدار يومي الجمعة والسبت 26 و27 يناير الجاري، تحت إشراف نخبة من الحكام الدوليين.

وأغلق باب التسجيل المتأخر في البطولة يوم 22 يناير الجاري، عقب أن شهدت إقبالاً واسعاً ومتزايداً على المشاركة من اللاعبين واللاعبات بمختلف فئاتهم، خاصة من دولة الإمارات وذلك في ظل نمو الاهتمام بتأصيل رياضة الجوجيتسو، وتوفير المناخ المناسب لتنشئة أبطال قادرين على ترسيخ مكانة الدولة على ساحة رياضة الجوجيتسو، سواء من خلال البطولات المحلية المفتوحة لمختلف الجنسيات أو في المحافل الرياضية الدولية.