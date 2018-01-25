بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات تدعم مستشفيات حضرموت الحكومية

الشارقة 24 – وام:

نفذت اللجنة الطبية التي قدمت خصيصاً من دولة الإمارات، برفقة أعضاء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العاملين في حضرموت، زيارات ميدانية بعدد من المستشفيات بمحافظة حضرموت، وذلك لتفقد الأوضاع الصحية بها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة وتعزيز الدعم الطبي المقدم للمحافظة .

واطلعت اللجنة خلال يومها الأول على خدمات واحتياجات مستشفى الشحر العام ومستشفى غيل باوزير ومستشفى غيل بن يمين، وتفقدت أقسام المستشفيات الثلاثة، بما فيها العيادات الخارجية والطوارئ والعناية المركزة والأسنان والأقسام الطبية المساندة، وبحثت مع مسؤوليها الاحتياجات الطبية لرفع الكفاءة لتقديم الرعاية المثلى لأبناء حضرموت.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات التفقدية، تأتي في إطار استمرار برامج دعم القطاع الصحي التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، والاطلاع عن كثب على مستوى الخدمات الصحية وتقييمها وتحديد الاحتياجات اللازمة في هذا الشأن.

وشددت على أن هذه الجهود تضاف إلى ما قدمته دولة الإمارات من خدمات في إطار شراكة استراتيجية مع منظمة الصحة العالمية لتقوية وإنعاش النظام الصحي، من خلال دعم وتأهيل عشرين مستشفى وتقوية نظام الإحالة في مختلف مناطق اليمن.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن هذه الزيارات الميدانية ستتكرر إلى جميع المستشفيات الحكومية بالمحافظة، وأوضح أن دعم القطاع الطبي بحضرموت يعد جزءاً ضمن سلسلة من المشاريع نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عموم مناطق حضرموت إلى جانب دعم مختلف القطاعات الحيوية والخدمية من تعليم وكهرباء ومياه ومشاريع بنى تحتية، مشدداً على حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على تطوير المنشآت الطبية والمرافق الخدمية في مختلف مديريات المحافظة.

من جانبهم، رحب المسؤولون بمستشفيات الشحر وغيل باوزير وبن يمين بهذه الزيارات، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة، من أجل تطبيع الحياة في محافظة حضرموت والتخفيف من معاناة مواطنيها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشونها.