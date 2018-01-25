نهيان بن زايد يُشيد بالشراكات مع لجنة "أولمبياد أبوظبي" الخاص

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بشراكات الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية، مع اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، مؤكداً سموه أن الشراكة بين 22 هيئة ومؤسسة واتحاد من جهة واللجنة من جهة أخرى، تمثل صورة حقيقية للتلاحم الوطني والتكاتف من قبل الجميع والسعي الحثيث لمساندة ودعم وإنجاح التظاهرة الرياضية الإنسانية الأكبر في العالم والتي ستحتضنها أبوظبي في مارس 2019، وسط مشاركة 7 آلاف رياضي و3 آلاف مدرب يمثلون أكثر من 170 دولة.

وقال سموه: نفخر ونعتز بالمشهد الوطني والتجمع الرياضي الذي شهدناه اليوم في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، تحت سقف واحد وبهدف موحد يتجلى بإعلاء راية الإمارات شامخة وعالية في المحافل العالمية والخيرية وساحات العمل الإنساني، مضيفاً سموه بأن الجميع كان حريصاً على تقديم كافة أنواع الدعم الفني والتنظيمي واللوجستي والعمل على تبادل الخبرات والمشاركة في تقديم جميع أوجه التعاون، من أجل عكس الصورة المبهرة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019" بأهدافها السامية.

وأكد سموه أن الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمسيرة المنجزات التنموية للدولة والتي امتدت لتشمل كافة المجالات والقطاعات، تجسد مكانة الإمارات الراسخة في طليعة دول العالم، ودورها الريادي في التخطيط والرؤية المستقبلية للاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية، تمهيداً لتحقيق الاستضافة المبهرة والتنظيم المميز للدورة التي تعد واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية الإنسانية التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهج الإمارات الرائد ويرسخ المبادئ السامية التي ترتكز عليها الدولة وانفتاحها بسلام ومحبة وتسامح تجاه شعوب وثقافات العالم اجمع لاحتضان أول دورة أولمبية شاملة للفعاليات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، تقدم معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمامهم الكبير ودعمهم السخي للمبادرات الخيرية والإنسانية الممتدة لتشمل كافة القطاعات، مؤكداً معاليه أن استضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019" يترجم الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة ورعايتها بمسيرة أصحاب الهمم والعطاءات الثرية.