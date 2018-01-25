سفير الدولة يشهد تدشين مشروع تمكين 200 إثيوبية

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة غازي عبد الله سالم المهري سفير الدولة لدى إثيوبيا، وتسقي تادلي مستشارة وزيرة شؤون المرأة والطفل الإثيوبية، حفل تدشين "مشروع تمكين 200 من النساء الإثيوبيات"، بالشراكة مع منظمة "وايز" للتوظيف الذاتي، وذلك بمقر المنظمة في أديس أبابا.

يوفر المشروع دعماً مالياً مقدماً من سفارة الدولة، لتدريب النساء على مهارات مهنية وتمويلهن لتأسيس أعمال خاصة بهن، تكون مدرة للدخل تساعدهن على مواجهة متطلبات الأسر والأطفال.

وأكد سفير الدولة خلال الحفل، أن هذا المشروع يأتي ضمن أنشطة السفارة الإنسانية في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى العديد من المشروعات الخيرية والإنسانية التي درجت السفارة على تنفيذها بتمويل من المؤسسات الخيرية والإنسانية الإماراتية، كان آخرها حفر60 بئراً، لتوفير مياه الشرب النقية لأكثر من نصف مليون شخص في ستة أقاليم إثيوبية وافتتاح مدرستين بكامل تجهيزاتها بأطراف العاصمة أديس أبابا.

من جانبها، استعرضت سيقى هايلي مديرة جمعية "وايز"، الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الجمعية لتمكين النساء من خلال التدريب والتمويل، لتوفير مصادر دخل للنساء المحتاجات منهن.